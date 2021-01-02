Помер автор першого гола в історії ПСЖ

Гінеду помер на 74-му році життя

Джерело - Чемпіон.

Легендарний футболіст ПСЖ Бернар Гінеду помер на 74-му році життя.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гінеду був випускником Паризької академії RC. Він провів один сезон з клубом в другому дивізіоні, перш ніж приєднатися до Стад Сен-Жермен в 1966 році, де і продовжив навчання.

У 1970 році Stade Saint-Germain об'єднався з Paris FC, щоб створити клуб Paris Saint-Germain. Таким чином, Бернар Гінеду приєднався до нещодавно сформованого клубу.

Жінеду увійшов в історію паризького клубу як автор першого забитого гола. Сталося це 23 серпня 1970 року під час матчу проти Пуатьє.

Nous pleurons la disparition ce matin du premier buteur de l'histoire du club, Monsieur Bernard Guignedoux.



Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches.



Repose en paix Bernard ❤️💙 pic.twitter.com/PAiY5ZEM9f — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2021

Нагадаємо, ПСЖ готовий придбати одноклубника Маліновського.