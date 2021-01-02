Нападник Наполі заразився коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
Нападник Наполі Віктор Осімхен здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба неаполітанців.
Футболіст здав позитивний тест після того, як повернувся до Італії з-за кордону - це сталося 31 грудня.
Відзначається, що футболіст не контактував з партнерами по команді і не відчуває жодних симптомів.
📌 | The club can confirm that Victor Osimhen has tested positive for COVID-19 following his return to Italy. Osimhen is currently asymptomatic and has not come into contact with the rest of the squad. pic.twitter.com/w3ZfuBzQHS— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 1, 2021
У нинішньому сезоні Осімхен провів вісім поєдинків, в яких забив два м'ячі і віддав один асист.
Раніше, Атлетіко хоче підписати форварда Наполі.