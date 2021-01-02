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Нападник Наполі заразився коронавірусом

Сьогодні 09:10 562 0
Осімхен здав позитивний тест на коронавірус
Нападник Наполі заразився коронавірусом
#Осімхен, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Наполі Віктор Осімхен здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба неаполітанців.

Футболіст здав позитивний тест після того, як повернувся до Італії з-за кордону - це сталося 31 грудня.

Відзначається, що футболіст не контактував з партнерами по команді і не відчуває жодних симптомів.

У нинішньому сезоні Осімхен провів вісім поєдинків, в яких забив два м'ячі і віддав один асист.

Раніше, Атлетіко хоче підписати форварда Наполі.

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