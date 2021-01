Нападник Наполі заразився коронавірусом

Нападник Наполі Віктор Осімхен здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба неаполітанців.

Футболіст здав позитивний тест після того, як повернувся до Італії з-за кордону - це сталося 31 грудня.

Відзначається, що футболіст не контактував з партнерами по команді і не відчуває жодних симптомів.

