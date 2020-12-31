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Визначено найкращого гравця Динамо 2020 року

Сьогодні 17:24 367 0
Циганков набрав 29% голосів респондентів
Визначено найкращого гравця Динамо 2020 року
#Динамо, #Циганков

Джерело - ФК Динамо.

Динамо підвело підсумки голосування на звання найкращого гравця клубу за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Лауреатом номінації став 23-річний віцекапітан Динамо Віктор Циганков. Він набрав 29% голосів респондентів.

Друге місце поділили між собою воротар Георгій Бущан і півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів. Більше 10% мають також Микола Шапаренко, Віталій Миколенко і переможець торішнього опитування Карлос де Пена.

Нагадаємо, що вболівальники визнали Циганкова найкращим гравцем команди і за підсумками позаминулого, 2018 року.

Раніше, Динамо не продасть Циганкова та Миколенка взимку.

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