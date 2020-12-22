Динамо не продасть Циганкова та Миколенка взимку

Лідери Динамо Віктор Циганков та Віталій Миколенко дограють сезон у Динамо.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Циганков до літа залишиться в Динамо. Якщо його і продадуть, то тільки у літнє трансферне вікно. Як і Віталія Миколенка.

До того ж, зараз ніхто не зробить такої серйозної пропозиції, оскільки топ-клуби здійснюють свої трансфери перед стартом нового сезону. Посеред сезону вони роблять покупки лише у разі форс-мажору – якщо хтось отримав травму або потрібно терміново закрити якусь позицію.

Тому Циганкову зараз невигідно кудись переїжджати. Будь-яка команда, яку він може вибрати, зараз в "накаті": у неї одна фізична форма, у самого Циганкова – інша. І потрібно буде готуватися, оскільки можна буде навіть не потрапити до складу", – сказав Циганик.