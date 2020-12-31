Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії

Українець не має постійного місця в основі Аталанти

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський може знову перейти в чемпіонат Бельгії.

Про це повідомляє Voetbal24.be.

Українець незадоволений кількістю ігрової практики в Аталанті та не хоче ризикувати місцем у збірній України на чемпіонаті Європи наступного літа. Перехід може відбутися вже в січні.

У послугах Малиновського зацікавлені Антверпен, Брюгге і Генк - клуб, за який Руслан провів 135 матчів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Бельгії в 2019 році.

З липня 2019 року Малиновський взяв участь в 57 матчах Аталанти у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 9 результативних передач. У нинішньому сезоні на його рахунку один м'яч в 13 матчах.

Нагадаємо, ПСЖ готовий придбати одноклубника Маліновського.