Президент аматорського клубу став новим власником стадіону Ювілейний в Сумах

За стадіон заплатили понад 8 мільйонів гривень

Джерело - Чемпіон.

На електронній платформі OpenMarket завершився онлайн-аукціон з продажу стадіону Ювілейний в Сумах.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

Переміг на торгах ТОВ Північ Агро Сервіс з села Миколаївка Білопільського району Сумської області.

Президентом Північ Агро Сервіс є підприємець Сергій Бондаренко, президент аматорського клубу Вікторія (Миколаївка). За стадіон він заплатить 8 мільйонів 120 тисяч гривень.

Примітно, що стартова ціна стадіону на аукціоні була 5 мільйонів 438 тисяч 418 гривень. Ювілейний вміщує 25830 глядачів. Стадіон обладнаний пластиковими сидіннями, 80% глядацьких місць захищені дахом.

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Нагадаємо, Суми збираються повернути собі професійний статус.