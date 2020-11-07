Суми збираються повернути собі професійний статус

Рестарт сумської команди почався в березні 2020 року

Джерело - ФК Суми.

ФК Суми збирається розпочати процедуру атестації клубу для отримання атестата на право участі у Другій лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Процедура розпочнеться 11 листопада. Клуби, які виконають мінімальні вимоги УАФ відповідно до критеріїв, встановлених у Регламенті по атестації футбольних клубів ПФЛ, отримають право брати участь в професійних змаганнях з футболу.

"Початок процедури атестації в ПФЛ України - це переломний момент в поверненні професійного футболу в Суми. Ми не єдиний обласний центр в Україні, де немає професійної команди. Статус чемпіона області та подальша участь в чемпіонаті України з футболу серед аматорських команд надали ФК Суми право прийняти в ній участь. Ми невідкладно починаємо консультації з мером Сум, новообраними фракціями і депутатами Сумської міськради за підтримки подальшої трансформації ФК Суми в професійний клуб. Цієї миті сумські вболівальники чекали два роки. Впевнений - влада нас підтримає", - зазначив президент ФК Суми Геннадій Дем'яненко.

Професійний футбольний клуб Суми розпочав функціонування в Сумах в 2008 році. У квітні 2019 року органи правосуддя УАФ позбавили клуб професійного статусу, команда фактично припинила існування.

Рестарт сумської команди розпочався в березні 2020 року, коли футбольний клуб Суми було створено на базі ФК LS Group. Футбольний клуб Суми не має ніякого відношення до професійного футбольного клубу Суми, це дві абсолютно різні юридичні особи за статусом і формою футбольної діяльності.

Раніше, у дев'яти футболістів клубу Другої ліги підтвердили коронавірус.