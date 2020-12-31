Франков: Динамо буде підсилювати свій склад

Майбутні цікаві трансфери будуть зав'язані на відхід з Динамо інших людей.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Чи буде Динамо підсилюватися? Так. Я вважаю, що Динамо буде посилювати свій склад. Ми дізнаємося про нових гравців, більш того, про нових цікавих гравців. Буде привід поговорити. Також я думаю, що ці трансфери будуть зав'язані на відхід з Динамо інших людей.

Коли Луческу сказав про підсилення, всі зрозуміли це однозначно. Що, мовляв, п'ять-шість нових гравців - а це мільйонів 40 витрачених. Ні, думаю, мова йде про безпосереднє підсилення команди нинішньої. Тобто, про центрального захисника і про одного гравця на позицію нападника або центрального хава.

А ось гравці, що купуються на інші позиції, на мій погляд, повинні приходити вже під умови відходу певних виконавців. Більш того, такий крок повинен відбуватися навіть всупереч нинішнім інтересам команди, а часом і викликаючи головний біль у вболівальників", - сказав Франков.