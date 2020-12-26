Манчестер Юнайтед та Барселона зацікавилися форвардом Рапіда

Джерело - sport.ua.
Англійський Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до австрійця Юсуфа Деміра, за яким також стежить каталонська Барселона.
Про це повідомляє The Sun.
Агент нападника раніше заявив, що гравець може опинитися в каталонському клубі не раніше літнього трансферного вікна.
Червоні дияволи шукають футболістів на перспективу, тому вони мають намір випередити синьо-гранатових у боротьбі за австрійського таланта.
На рахунку Деміра в нинішньому розіграші чемпіонату Австрії 10 матчів, в яких він одного разу відзначився забитим м'ячем і двічі віддав результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Грінвуд продовжить контракт з Манчестер Юнайтед до 2025 року.