Манчестер Юнайтед та Барселона зацікавилися форвардом Рапіда

Демір може перебратися до ТОП-клубу

Англійський Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до австрійця Юсуфа Деміра, за яким також стежить каталонська Барселона.

Про це повідомляє The Sun.

Агент нападника раніше заявив, що гравець може опинитися в каталонському клубі не раніше літнього трансферного вікна.

Червоні дияволи шукають футболістів на перспективу, тому вони мають намір випередити синьо-гранатових у боротьбі за австрійського таланта.

На рахунку Деміра в нинішньому розіграші чемпіонату Австрії 10 матчів, в яких він одного разу відзначився забитим м'ячем і двічі віддав результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Грінвуд продовжить контракт з Манчестер Юнайтед до 2025 року.