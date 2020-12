Фернандеш встановив новий рекорд Манчестер Юнайтед

Португальський півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш встановив новий командний рекорд результативності.

Про це повідомляє OptaJoe.

Фернандеш зробив 32 результативних дії (18 голів і 14 ассистов) в 29 матчах АПЛ, і наразі є єдиним діючим гравцем МЮ, який робить більше одного результативної дії за гру.

Раніше повідомлялося, що Фернандеш втретє став гравцем місяця в АПЛ.

32 - With 18 goals & 14 assists in 29 top-flight matches, Bruno Fernandes is currently the only regular player in Manchester United’s Premier League history to have a goal involvement rate of more than one per game. Key.



