Фернандеш встановив новий рекорд Манчестер Юнайтед

Бруну Фернандеш демонструє результативну гру

Джерело - Чемпіон.

Португальський півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш встановив новий командний рекорд результативності.

Про це повідомляє OptaJoe.

Фернандеш зробив 32 результативних дії (18 голів і 14 ассистов) в 29 матчах АПЛ, і наразі є єдиним діючим гравцем МЮ, який робить більше одного результативної дії за гру.

Раніше повідомлялося, що Фернандеш втретє став гравцем місяця в АПЛ.