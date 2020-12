Фернандеш втретє став гравцем місяця в АПЛ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш був визнаний найкращим футболістом листопада в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У листопаді Фернандеш зіграв за Манчестер Юнайтед 4 матчі в чемпіонаті Англії, забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу. МЮ переміг Саутгемптон (3:2), Вест Бромвіч Альбіон (1:0) і Евертон (3:1), а також поступилися Арсеналу (0:1).

Відзначимо, що для Фернандеша це вже третій приз гравцеві місяця за час його виступів в АПЛ. За Манчестер Юнайтед він грає із січня цього року.

🏟 4 games

⚽ 4 goals

🅰 1 assist



Bruno Fernandes is your @premierleague #POTM for November 👑🔥#FUT21 #PL pic.twitter.com/db5rxkfhmq