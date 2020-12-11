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Фернандеш втретє став гравцем місяця в АПЛ

Сьогодні 15:28 402 0
Бруну Фернандеш найкращий гравець листопада
Фернандеш втретє став гравцем місяця в АПЛ
#АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Фернандеш

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш був визнаний найкращим футболістом листопада в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У листопаді Фернандеш зіграв за Манчестер Юнайтед 4 матчі в чемпіонаті Англії, забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу. МЮ переміг Саутгемптон (3:2), Вест Бромвіч Альбіон (1:0) і Евертон (3:1), а також поступилися Арсеналу (0:1).

Відзначимо, що для Фернандеша це вже третій приз гравцеві місяця за час його виступів в АПЛ. За Манчестер Юнайтед він грає із січня цього року.

Раніше, Моурінью став тренером місяця в АПЛ.

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