Фернандеш втретє став гравцем місяця в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш був визнаний найкращим футболістом листопада в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У листопаді Фернандеш зіграв за Манчестер Юнайтед 4 матчі в чемпіонаті Англії, забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу. МЮ переміг Саутгемптон (3:2), Вест Бромвіч Альбіон (1:0) і Евертон (3:1), а також поступилися Арсеналу (0:1).
Відзначимо, що для Фернандеша це вже третій приз гравцеві місяця за час його виступів в АПЛ. За Манчестер Юнайтед він грає із січня цього року.
🏟 4 games— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 11, 2020
⚽ 4 goals
🅰 1 assist
Bruno Fernandes is your @premierleague #POTM for November 👑🔥#FUT21 #PL pic.twitter.com/db5rxkfhmq
Раніше, Моурінью став тренером місяця в АПЛ.