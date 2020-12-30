В АПЛ відмовились робити паузу в чемпіонаті

АПЛ наразі не планує робити паузу в чемпіонаті через спалах коронавірусу у декількох клубах.

Про це йдеться в заяві Ради Прем'єр-ліги.

"Матч між Тоттенгемом і Фулгемом був відкладений після засідання Ради Прем'єр-ліги.

Фулхем звернувся до Правління Прем'єр-ліги з проханням про перенесення гри на більш пізній термін, на тлі значного зростання числа позитивних випадків COVID-19, а також виявленні ряду гравців, у яких сьогодні проявилися симптоми захворювання.

Рада Прем'єр-ліги проконсультувався зі своїми медичними консультантами, і рішення відкласти гру було прийнято, як запобіжний захід і з урахуванням збереження здоров'я гравців і персоналу, як першочергове завдання. Всю команда Фулгем буде негайно протестована повторно.

В умовах низької кількості позитивних тестів в переважній більшості клубів, Прем'єр-ліга, як і раніше повністю довіряє своїм протоколам COVID-19 і дає добро командам на продовження гри, відповідно до встановленого графіка.

Ліга бажає людям з COVID-19 безпечного протікання хвороби і швидкого одужання. Матч між Тоттенгемом і Фулгемом буде зіграний при першій для всіх сторін можливості", - йдеться в повідомленні.

Нещодавно через спалах захворювання перенесли матч між Евертоном і Манчестер Сіті.