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Нємчанінов: Мав пропозицію з Європи та УПЛ

Сьогодні 17:32 171 0
Дмитро Нємчанінов прокоментував повернення у Верес
Нємчанінов: Мав пропозицію з Європи та УПЛ
#Верес, #Нємчанінов

Джерело - veres.rv.ua.

Захисник Вереса Дмитро Нємчанінов міг перейти у європейський клуб або команду з УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Я продовжував бути на зв'язку з клубом навіть після того, як офіційно залишив команду. Ми часто спілкувалися в тому числі і з президентом. Після однієї такої зустрічі та розмови з Іваном Олексійовичем я отримав конкретну пропозицію від Вереса, ми дійшли згоди, потисли руки і ось я тут. Вирішив повернутися в команду, адже у Вересі мене в плані футболу абсолютно все влаштовує, незважаючи на те, що мав дві опції - одну з Європи, іншу з УПЛ, - поділився емоціями після підписання нового контракту 30-річний захисник.

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Ми всі разом будуємо амбіційний проект, знаходимося в топі команд Першої ліги і маємо прекрасні шанси на вихід до УПЛ. Чому б не скористатися цими шансами? Особисто для мене - це ціль номер один та головна мотивація, яка вплинула на прийняття рішення про повернення в Верес.

Я дуже задоволений тим, що повернувся, мене прекрасно прийняли в команді і в місті, все виходило на футбольному полі. Були певні непорозуміння із фанатами, але нам вдалося знайти порозуміння. Сподіваюсь, що моє повернення додасть вболівальникам позитивних емоцій перед Новим роком. Користуючись нагодою, хочу побажати всій "червоно-чорній" родині щасливого і успішного року, веселого та щасливого Різдва. Тільки вперед!", - розповів Нємчанінов.

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