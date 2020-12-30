Нємчанінов повернувся до Вересу

Вихованець Динамо домовився з рівненським клубом

У другій частині сезону 2020/21 захисник Дмитро Нємчанінов буде знову виступати за рівненський Верес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після тривалих переговорів футболіст і народний клуб домовилися про умови продовження співпраці. Термін дії нової угоди розрахований до кінця 2021 календарного року.

Нагадаємо, за червоно-чорних Дмитро Нємчанінов в цьому сезоні зіграв в 12 матчах (10 в чемпіонаті Першої ліги і два матчі Кубку України), відзначився 1 результативною передачею. На початку грудня футболіст і клуб достроково припинили дію попереднього контракту за угодою сторін.

Раніше, президент Вереса назвав бюджет клубу на сезон.