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Нємчанінов повернувся до Вересу

Сьогодні 15:25 165 0
Вихованець Динамо домовився з рівненським клубом
Нємчанінов повернувся до Вересу
#Нємчанінов, #Верес

Джерело - sport.ua.

У другій частині сезону 2020/21 захисник Дмитро Нємчанінов буде знову виступати за рівненський Верес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після тривалих переговорів футболіст і народний клуб домовилися про умови продовження співпраці. Термін дії нової угоди розрахований до кінця 2021 календарного року.

Нагадаємо, за червоно-чорних Дмитро Нємчанінов в цьому сезоні зіграв в 12 матчах (10 в чемпіонаті Першої ліги і два матчі Кубку України), відзначився 1 результативною передачею. На початку грудня футболіст і клуб достроково припинили дію попереднього контракту за угодою сторін.

Раніше, президент Вереса назвав бюджет клубу на сезон.

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