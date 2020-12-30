Остап Маркевич виділив перевагу Маріуполя

Маріуполь жодній команді не поступився у фізичній підготовці.

Про це розповів головний тренер клубу Остап Маркевич.

"У чому вдалося досягти прогресу? Думаю, що у всіх компонентах. І тренерський штаб, і персонал все робили для цього. Багато часу ми приділили тактичних занять. Вважаю, що ми добре виглядали фізично - ми нікому не поступилися в цьому компоненті гри.

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Фізичний стан наших хлопців впливало на швидкість і інтенсивність самої гри, як з м'ячем, так і без м'яча. В цілому, наша команда непогано виглядала, але в напрямку психології та ментальної сили ще треба додати. Скажімо так, є простір, яке потрібно заповнити", - розповів Маркевич.