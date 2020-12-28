 Президент Маріуполя: Було б краще, якби замість українців грали другосортні легіонери? | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Маріуполя: Було б краще, якби замість українців грали другосортні легіонери?

Сьогодні 18:15 967 0
Тарік Чаудрі прокоментував оренду гравців Шахтаря
Президент Маріуполя: Було б краще, якби замість українців грали другосортні легіонери?
#Маріуполь, #УПЛ

Джерело - fcmariupol.com.

Президент Маріуполя Тарік Чаудрі не бачить нічого поганого у великій кількості орендованих гравців з Шахтаря.

Про це розповів сам власник клубу.

"Так, я про це знаю, читаю новини, коментарі в інтернеті. Часто ця критика оманлива. Мені, якщо чесно, не зовсім вона зрозуміла. Що поганого в тому, що молоді перспективні українські футболісти грають в Прем'єр-лізі? Краще було б, щоб на їхньому місці грали другосортні легіонери зі Східної Європи, Африки чи Південної Америки? Іноді складається враження, що в українському футболі немає ніяких проблем, крім складу Маріуполя. Нема ні проблем з рівнем суддівства, ні питань зі стадіонами та інфраструктурою, ні фінансових труднощів у клубів, ні низької відвідуваності. Ніяких проблем немає, крім складу Маріуполя!

Наша співпраця з Шахтарем має взаємовигідний характер. Футболісти отримують ігрову практику, а ми отримуємо молодих гравців дуже високого рівня, які допомагають нам вирішувати турнірні завдання. Погодьтеся, що запросити до Маріуполя футболістів рівня Тотовицького, Чурка, Болбата, Зубкова, Піхальонка, Бондаренка, Чоботенка, Танковського крім як в оренду неможливо", – розповів Чаудрі.

Нагадаємо, Шахтар не буде повертати орендованих гравців взимку.

 

 

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