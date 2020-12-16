Президент Вереса назвав бюджет клубу на сезон

Бюджет клубу Верес на нинішній сезон складав 28 мільйонів гривень.

Про це заявив президент клубу Іван Надєїн.

"Коли команда закінчила сезон 2018/19 на 5-му місці у Другій лізі, бюджет клубу був 4,5-5 млн грн. Ми вже бачили факт цього бюджету, тому що зайшли на останній матч. Новий бюджет ми сформували вже з новим підходом. Він склав близько 12 млн грн. Це був бюджет по задачу виходу в першу лігу.

На сьогодні ми затвердили бюджет близько 28 млн грн. На наглядовій раді його подав менеджмент, сьогодні ми впевнено його навіть перевиконуємо його. Є преміальні за результат. Відверто кажучи, ми не розраховували на стільки перемог, скільки вийшло. Тому що перемоги впливають на число премій.

14 млн бюджету - премії і зарплати", - сказав Надєїн.