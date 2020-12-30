Ювентус цікавиться трьома нападниками

Джерело - championat.com.
У шорт-лист Ювентуса потрапили три нападники перед зимовим трансферним вікном.
Про це повідомляє Tuttosport.
Туринці вибирають між Дієго Костою, Мемфісом Депаєм і Дивокою Орігі.
Коста раніше розірвав контракт з Атлетіко, зараз він є вільним агентом. Депай виступає за Ліон, але його контракт закінчується вже влітку. Сам футболіст говорив, що хоче спробувати сили в іншому клубі. Орігі у Ліверпулі задовольняється ролю резервіста.
Що стосується Ювентуса, то туринці хочуть знайти гравця підміни для форварда Альваро Мората, який не відрізняється стабільністю.
Нагадаємо, Ювентус спробує придбати Алабу взимку.