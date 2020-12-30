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Ювентус цікавиться трьома нападниками

Сьогодні 11:15 567 0
Туринці шукають заміну Мораті
Ювентус цікавиться трьома нападниками
#Депай, #Коста, #Ювентус

Джерело - championat.com.

У шорт-лист Ювентуса потрапили три нападники перед зимовим трансферним вікном.

Про це повідомляє Tuttosport.

Туринці вибирають між Дієго Костою, Мемфісом Депаєм і Дивокою Орігі.

Коста раніше розірвав контракт з Атлетіко, зараз він є вільним агентом. Депай виступає за Ліон, але його контракт закінчується вже влітку. Сам футболіст говорив, що хоче спробувати сили в іншому клубі. Орігі у Ліверпулі задовольняється ролю резервіста.

Що стосується Ювентуса, то туринці хочуть знайти гравця підміни для форварда Альваро Мората, який не відрізняється стабільністю.

Нагадаємо, Ювентус спробує придбати Алабу взимку.

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