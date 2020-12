Ювентус узгодив перехід захисника з МЛС

Ювентус заплатив вісім з половиною мільйонів за Браяна Рейнолдса.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Правий захисник виступає за ФК Даллас.

Про угоду оголосять найближчим часом, а гравець підпише контракт до літа 2025-го. Відзначимо, що до кінця сезону Рейнолдс гратиме за Кальярі на правах оренди.

Done deal! Bryan #Reynolds to #Juventus from #FCDallas for €8,5M. He will sign a contract until 2025 and he will be sold on loan to #Cagliari until June. #transfers https://t.co/Hp6AZc7yIQ