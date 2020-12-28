 Яремчук отримав покарання за брутальний фол у чемпіонаті Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
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Яремчук отримав покарання за брутальний фол у чемпіонаті Бельгії

Сьогодні 16:16 462 0
Форвард поплатився за необережні дії на футбольному полі.
Яремчук отримав покарання за брутальний фол у чемпіонаті Бельгії
#Яремчук, #Гент

Джерело - football24.u.

Дисциплінарний комітет Бельгійської футбольної асоціації покарав нападника Гента Романа Яремчука дискваліфікацією на один матч за пряму червону картку в поєдинку проти Кортрейка (0:1).

Про це повідомляє пресслужба установи.

Також Роман Яремчук отримав один матч дискваліфікації умовно та штраф у розмірі 1 тисячі євро. Ще 500 євро 25-річний форвард заплатить, якщо до 29 грудня 2021 року отримає червону картку в чемпіонаті Бельгії.

Актуально: Яремчук - найгірший гравець матчу Кортрейк - Гент за версією WhoScored

Нагадаємо, українця вилучили на 22 хвилині поєдинку проти команди Євгена Макаренка за поштовх у спину суперника, коли той перебував без м'яча.

Раніше, Яремчук вибачився за свою поведінку в матчі проти Кортрейка.

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