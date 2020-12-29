Сабо: Шахтар все одно стане чемпіоном

Шахтар виграє чемпіонат України сезону 2020/21.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"Чи підвищився рівень УПЛ? Ні. Є тільки Динамо, Шахтар, підтяглася Десна. З приходом Луческу піднялося Динамо, але не в грі, а в результаті, тому що Динамо не показує таку гру, як Шахтар. Ми розуміємо, що Луческу потрібна не краса гри, а просто результат. Тому, ігри киян мені не завжди подобалися.

Актуально: Палкін розповів, хто першим залишить Шахтар

Хто стане чемпіоном цього сезону? Боротьба попереду. Одне очко відриву - це мало. Я віддаю перевагу Шахтарю. У них краще команда, сильніше підбір гравців. Тому, не думаю, що буде боротьба. Шахтар все одно стане чемпіоном. Можна мене критикувати, але я явно бачу, що "гірники" зараз виглядають краще за всіх в УПЛ.

Динамо здобуває результат за рахунок досвіду головного тренера. Луческу - прекрасний фахівець. Він розуміє, що з таким підбором футболістів у відкритий футбол грати не зможе. Тому, його мета зараз - грати в футбол, який просто приносить очки", - сказав Сабо.