Палкін розповів, хто першим залишить Шахтар

Донецький Шахтар бере молодих хлопців і доводить їх до ТОП-рівня.

Про це заявив генеральний директор гірників Сергій Палкін.

"Тете? Ми також вгадали з Соломоном, Маркосом Антоніо, Майконом, Додо. Часом потрібні певні обставини, щоб футболіст розкрився. Їх дуже-дуже багато. Часом зміни можуть впливати на рівень футболіста в конкретно взятий час. Але якщо розтягнути все це в процесі, я впевнений, що всі вони досягнуть результату.

Час перекриє всі шорсткості, які зустрічаються. У нас є величезне бажання їм допомогти, це ж наші інвестиції. Тренерський штаб робить все, щоб це виходило. Нам пощастило, що Каштру вміє працювати з молодими футболістами.

У нас же стратегія проста - ми беремо молодих хлопців і доводимо їх до ТОП-рівня. Додо ми віддали в його клуб в Португалії. Він побув у Каштру сезон, він його знав. Він грав собі, а сьогодні по ньому і "Баварія" виходила, й інші клуби цікавляться. Думаю, він один з перших, хто піде за великі гроші", - зазначив Палкін.