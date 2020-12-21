Олександрія та Миколаїв можуть прийняти матчі молодіжної збірної України

Джерело - УАФ.
Поки в українському футболі зимове міжсезоння, керівництво Української Асоціації футболу відвідало ряд регіонів країни з діловими поїздками.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Так, президент УАФ Андрій Павелко побував з робочою поїздкою в Олександрії, а віцепрезидент Асоціації Анатолій Дем'яненко навідався до Миколаєва.
Керівники провели зустрічі з місцевими обласними федераціями, на яких обговорили ряд питань.
При цьому, президенту ФК Олександрія Сергій Кузьменко було запропоновано на стадіоні Ніка провести один з матчів молодіжної збірної України.
Також і Дем'яненко при відвідуванні Центрального міського стадіону Миколаєва висловив думку, що арена в майбутньому може прийняти матчі молодіжної збірної України, а також УПЛ.
Нагадаємо, КДК УАФ зарахував технічну перемогу Шахтарю у матчі з Інгульцем.