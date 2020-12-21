Олександрія та Миколаїв можуть прийняти матчі молодіжної збірної України

Керівники УАФ провели зустрічі з місцевими обласними федераціями

Джерело - УАФ.

Поки в українському футболі зимове міжсезоння, керівництво Української Асоціації футболу відвідало ряд регіонів країни з діловими поїздками.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Так, президент УАФ Андрій Павелко побував з робочою поїздкою в Олександрії, а віцепрезидент Асоціації Анатолій Дем'яненко навідався до Миколаєва.

Керівники провели зустрічі з місцевими обласними федераціями, на яких обговорили ряд питань.

При цьому, президенту ФК Олександрія Сергій Кузьменко було запропоновано на стадіоні Ніка провести один з матчів молодіжної збірної України.

Також і Дем'яненко при відвідуванні Центрального міського стадіону Миколаєва висловив думку, що арена в майбутньому може прийняти матчі молодіжної збірної України, а також УПЛ.

Нагадаємо, КДК УАФ зарахував технічну перемогу Шахтарю у матчі з Інгульцем.