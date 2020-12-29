У клубі АПЛ спалах коронавірусу

Джерело - isport.ua.
У Шеффілд Юнайтед зафіксований спалах коронавірусу.
Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
При цьому точне число тих, що заразилися гравців і співробітників клубу не розголошується, також не називаються і їх імена.
Також, вказується, що матч 16-го туру чемпіонату Англії проти Бернлі буде проведе в запланований час.
За правилами АПЛ, якщо клуб може внести в заявку 14 гравців, включаючи голкіпера, то матч повинен відбутися.
Нагадаємо, в АПЛ рекордна кількість випадків коронавірусу.