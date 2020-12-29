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У клубі АПЛ спалах коронавірусу

Сьогодні 19:49 593 0
Клуб не назвав імена тих, що заразилися футболістів
У клубі АПЛ спалах коронавірусу
#Шеффілд Юнайтед, #АПЛ

Джерело - isport.ua.

У Шеффілд Юнайтед зафіксований спалах коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

При цьому точне число тих, що заразилися гравців і співробітників клубу не розголошується, також не називаються і їх імена.

Також, вказується, що матч 16-го туру чемпіонату Англії проти Бернлі буде проведе в запланований час.

За правилами АПЛ, якщо клуб може внести в заявку 14 гравців, включаючи голкіпера, то матч повинен відбутися.

Нагадаємо, в АПЛ рекордна кількість випадків коронавірусу.

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