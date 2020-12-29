В АПЛ рекордна кількість випадків коронавірусу

Англійська Прем'єр-ліга оголосила останні результати тестування гравців і співробітників клубів на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За минулий тиждень (з 21 по 27 грудня) були протестовані 1 479 осіб, з яких виявили 18 нових випадків зараження COVID-19. Всі заражені вирушили на самоізоляцію на 10 днів.

Імена тих, що заразилися не розголошуються, але точно відомо, що коронавірусів захворіли гравці Манчестер Сіті Габріел Жезус і Кайл Вокер.

Відзначається, що в нинішньому сезоні це рекордний показник. Попередній "рекорд" був встановлений в середині листопада, коли зараженими виявилися 16 осіб.

Нагадаємо, матч Евертон - Манчестер Сіті відмінили через спалах коронавірусу.