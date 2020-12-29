Сімеоне відреагував на відхід Кости

Головний тренер Атлетика Дієго Сімеоне вдячний нападнику Дієго Кості за спільну роботу.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст

"Я дуже вдячний йому, як і всім гравцям, які віддали всі свої сили заради успіху команди. Дієго був саме таким. І я говорю не тільки про спортивну, а й людської складової.

Ми не бачилися кілька днів, тому що Дієго не приїжджав на базу, поки вів переговори. Найпрекрасніше - то, що ми з радістю обіймемося при новій зустрічі і зможемо разом згадувати минулі роки", - розповів Сімеоне.