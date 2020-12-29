 Сімеоне відреагував на відхід Кости | Футбол | Champion.com.ua
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Сімеоне відреагував на відхід Кости

Сьогодні 19:01 707 0
Дієго Сімеоне прокоментував розірвання контракту з Дієго Костою
Сімеоне відреагував на відхід Кости
#Коста, #Сімеоне

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Атлетика Дієго Сімеоне вдячний нападнику Дієго Кості за спільну роботу.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст

"Я дуже вдячний йому, як і всім гравцям, які віддали всі свої сили заради успіху команди. Дієго був саме таким. І я говорю не тільки про спортивну, а й людської складової.

Ми не бачилися кілька днів, тому що Дієго не приїжджав на базу, поки вів переговори. Найпрекрасніше - то, що ми з радістю обіймемося при новій зустрічі і зможемо разом згадувати минулі роки", - розповів Сімеоне.

Нагадаємо, Атлетіко розірвав контракт з Дієго Костою.

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