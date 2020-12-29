Визначився найкращий тренер Першої ліги

 Чижевський - найкращий тренер Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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#Чижевський, #Агробізнес

Джерело - pfl.ua.

Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Агробізнеса Олександра Чижевського найкращим фахівцем Першої ліги у 2020 році.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Агробізнесом під керівництвом Чижевського здобув найбільше очок за підсумками календарного 2020 року (54 очка з 9-очковою перевагою від найближчого переслідувача).

Актуально: Чижевський: Агробізнес в УПЛ буде грати у Тернополі або в Хмельницькому

Також команда покращила своє історичне досягнення за весь час виступів (4-та сходинка у турнірній таблиці Першої ліги за підсумками сезону 2019/20) та здобула історичний вихід у чвертьфінал Кубка України.

Другу сходинку посів тренер Чорноморця Сергій Ковалець, а замикає трійку наставник Гірник-Спорта Ігор Жабченко.

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