Визначився найкращий тренер Першої ліги

Став відомий найкращий тренер Першої ліги

Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Агробізнеса Олександра Чижевського найкращим фахівцем Першої ліги у 2020 році.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Агробізнесом під керівництвом Чижевського здобув найбільше очок за підсумками календарного 2020 року (54 очка з 9-очковою перевагою від найближчого переслідувача).

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Також команда покращила своє історичне досягнення за весь час виступів (4-та сходинка у турнірній таблиці Першої ліги за підсумками сезону 2019/20) та здобула історичний вихід у чвертьфінал Кубка України.

Другу сходинку посів тренер Чорноморця Сергій Ковалець, а замикає трійку наставник Гірник-Спорта Ігор Жабченко.