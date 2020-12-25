Чижевський: Агробізнес в УПЛ буде грати у Тернополі або в Хмельницькому

Агробізнес у разі виходу в УПЛ буде грати домашні матчі у Хмельницькому або Тернополі.

Про це розповів головний тренер клубу Олександр Чижевський.

"Агробізнес готовий бути гідним суперником в Прем'єр-лізі? Залежно від того, в якому плані дивитися. В ігровому і інфраструктурному - це різні речі. В ігровому ми готові, з урахуванням того, що є ще час підготуватися. А якщо брати інфраструктуру клубу, то поки це на стадії становлення. Але президент готовий розвивати інфраструктуру, можливо не відразу, все поступово, особливо буде стимул, якщо ми дійсно опинимося там, куди прагнемо. У плані є проєкт будівництва нового стадіону.

Є тільки тренувальне поле, а бази поки також немає. Президент хоче біля стадіону побудувати корпус, і на сьогоднішній день це питання вирішується з місцевою владою.

У разі виходу в Прем'єр-лігу, де плануєм грати? Або в Тернополі, або в Хмельницькому, якщо там стадіон відповідатиме критеріям проведення матчів УПЛ", - розповів Чижевський.