Зідан: Ситуація з Марсело та Іско складна

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив ситуацію із захисником Марсело і півзахисником Іско, які останнім часом рідко потрапляють до складу.

Про це розповів французький спеціаліст.

"Мені боляче від того, що Марсело і Іско не потрапляють до складу, тому що ці футболісти дійсно хочуть грати. Взагалі, кожен хоче виходити на поле. З урахуванням того, скільки ми пережили, ситуація з Марсело і Іско складна.

Це погана частина роботи тренера, яку я повинен приймати. Я повинен визначати склад на кожен матч.

Я розраховую на всіх гравців, і зараз Марсело і Іско - футболісти Реала. Я не думаю про те, чи хочуть вони піти, і я не можу це контролювати. Можу сказати, що вони добре тренуються, вони професіонали і серйозно ставляться до своєї роботи", - розповів Зідан.