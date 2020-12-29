Іско перейде до Севільї

Трансфер півзахисника Реала відбудеться наступного літа

28-річний іспанський півзахисник мадридського Реала Іско продовжить кар'єру в Севільї.

Про це повідомляє AS.

Незважаючи на втрату довіри до гравця, головний тренер вершкових Зінедін Зідан не збирається відпускати його цієї зими. Трансфер відбудеться наступного літа. Реал готовий відпустити футболіста за €15-20 мільйонів.

У поточному сезоні Іско провів за Реал 11 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт хавбека з Реалом розрахований до літа 2022-го року.

Раніше повідомлялося, що гравці Реалу хочуть, щоб клуб продав Іско.