Наставник підпише контракт з парижанами до 2023 року

Колишній головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно погодив контракт з ПСЖ до 2023 року.

Про це повідомляє L'Équipe

Раніше було звільнено Томаса Тухеля.

Аргентинець погодив контракт з французьким клубом до 2023 року. Почеттіно також візьме двох асистентів в команду - Хесуса Переса і Мігеля Д'Агостіно.

Нагадаємо, під керівництвом Тухель ПСЖ двічі ставав чемпіоном Франції, вигравав Кубок і Суперкубок країни. У сезоні-2019/20 французький клуб вийшов у фінал Ліги чемпіонів, в якому поступилися Баварії (0:1).

Раніше повідомлялося, що Тухель отримає солідну компенсацію за звільнення з ПСЖ.