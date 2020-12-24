Тухель назвав клуб, в якому він би хотів продовжити кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель хоче працювати в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
Він зацікавлений в роботі в лондонському Арсеналі або Манчестер Юнайтед.
On of the best German Coaches is free for a new challenge - and Thomas Tuchel is interested in the next step: Premier League @ManUtd @Arsenal— Christian Falk (@cfbayern) December 24, 2020
Раніше повідомлялося, що Тухель був звільнений зі своєї посади.
Тухель очолив ПСЖ в 2018 році. Під його керівництвом парижани двічі стали чемпіонами Франції, а також виграли Кубок ліги і два Суперкубки країни. У минулому сезоні команда дісталася до фіналу Ліги чемпіонів. До призначення в ПСЖ Тухель тренував дортмундську Боруссію і Майнц.