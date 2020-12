Тухель назвав клуб, в якому він би хотів продовжити кар'єру

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель хоче працювати в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Він зацікавлений в роботі в лондонському Арсеналі або Манчестер Юнайтед.

