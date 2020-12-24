Тухель назвав клуб, в якому він би хотів продовжити кар'єру

Томас хоче працювати в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель хоче працювати в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Він зацікавлений в роботі в лондонському Арсеналі або Манчестер Юнайтед.

On of the best German Coaches is free for a new challenge - and Thomas Tuchel is interested in the next step: Premier League @ManUtd @Arsenal — Christian Falk (@cfbayern) December 24, 2020

Раніше повідомлялося, що Тухель був звільнений зі своєї посади.

Тухель очолив ПСЖ в 2018 році. Під його керівництвом парижани двічі стали чемпіонами Франції, а також виграли Кубок ліги і два Суперкубки країни. У минулому сезоні команда дісталася до фіналу Ліги чемпіонів. До призначення в ПСЖ Тухель тренував дортмундську Боруссію і Майнц.