Коста проігнорував тренування Атлетіко

Гравець може змінити клуб

Нападник Атлетіко Дієго Коста почав пропускати тренування мадридського клубу.

Про це повідомляє Marca.

Офіційних причин для відсутності на заняття у 32-річного футболіста немає. Футболіст нібито повідомив, що хоче покинути клуб цієї зими через сімейні обставини, тому, імовірно, відсутністю на тренуваннях він хоче переконати керівництво клубу виставити його на трансфер.

При цьому головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне розраховує на футболіста і сподівається, що клуб буде вести переговори з гравцем.

У нинішньому сезоні Коста відіграв 7 матчів, в яких забив два м'ячі.

Нагадаємо, Коста може продовжити кар'єру в АПЛ.