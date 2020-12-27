 Ібрагімович: Відчуваю себе в Мілані як вдома | Футбол | Champion.com.ua
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Ібрагімович: Відчуваю себе в Мілані як вдома

Сьогодні 20:54 210 0
Швед з повагою відноситься до усіх своїх клубів
Ібрагімович: Відчуваю себе в Мілані як вдома
#Мілан, #Ібрагімович

Джерело - Goal.com.

Італійський Мілан є найкращим клубом для форварда Златана Ібрагімовича.

Про це швед розповів порталу La Gazzetta dello Sport.

"Я грав у багатьох командах і з повагою ставлюся до усіх своїх клубів, у мене прекрасні спогади щодо них, але Мілан - це клуб, в якому я відчуваю себе як вдома", - заявив нападник.

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"Відчував себе так, ще коли вперше перебрався до Мілана в 2010 році. Мені це подобалося, тому що я міг бути собою, і в той же час я грав за один з найбільших клубів світу. Ось чому для мене Мілан найкращий", - сказав Ібрагімович

Нагадаємо, Ібрагімович вибув до кінця року.

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