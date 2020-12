Левандовський - найкращий гравець року за версією Globe Soccer Awards

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський став найкращим гравцем у 2020 році.

Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

Поляк обійшов у голосування Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

🏆 🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI presented with the ⁣PLAYER OF THE YEAR 2020⁣ Globe Soccer Award ⁣⁣⁣⁣#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/qHcN2qnySw