Левандовський - найкращий гравець року за версією Globe Soccer Awards

Джерело - Чемпіон.
Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський став найкращим гравцем у 2020 році.
Про це повідомляє Globe Soccer Awards.
Поляк обійшов у голосування Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
🏆 🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI presented with the PLAYER OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award #Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/qHcN2qnySw— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Раніше Фліка визнали найкращим тренером року.