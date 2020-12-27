Левандовський - найкращий гравець року за версією Globe Soccer Awards

Поляк обійшов у голосування Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський став найкращим гравцем у 2020 році.

Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

Поляк обійшов у голосування Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Раніше Фліка визнали найкращим тренером року.