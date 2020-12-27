 Мессі назвав найкращих тренерів у кар’єрі | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі назвав найкращих тренерів у кар’єрі

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Ліонель Мессі прокоментував тренерів, з якими він працював
Мессі назвав найкращих тренерів у кар’єрі
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Лідер Барселони Ліонель Мессі назвав двох найкращих тренерів у своїй кар'єрі.

Про це розповів сам футболіст.

"Гвардіола - це щось неймовірне в тренерській справі. Він змушує тебе бачити багато речей в незвичайному світлі. Як потрібно готуватися до матчів, як потрібно захищатися і атакувати.

Актуально: Мессі: Іноді хочеться бути невідомим

Мені не могло пощастити більше на такого тренера. Крім того, назву Луїса Енріке. Вони просто найкращі. Здорово, що я працював з такими наставниками практично підряд.

Вони обидва мені дуже допомогли", - відзначив Мессі.

Нагадаємо, ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно.

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