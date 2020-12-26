Безус та Яремчук в основі Гента на матч з Кортрейком

Джерело - Чемпіон.
Гент зустрінеться з Кортрейком у рамках 19 туру бельгійської Ліги Жупіле.
Роман Безус та Роман Яремчук вийдуть в основному складі своєї команди.
Onze elf voor de laatste van het jaar ⚔️ #kvkgnt #jpl pic.twitter.com/w32rl29QJV— KAA Gent (@KAAGent) December 26, 2020
Євгеній Макаренко також розпочне поєдинок з перших хвилин.
Onze elf Kerels 🆚 KAA Gent! 🔥💪#KVKGNT #COYR pic.twitter.com/sQ6pR3CKjj— KV Kortrijk (@kvkofficieel) December 26, 2020
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Брюгге без Соболя розгромив Ейпен в чемпіонаті Бельгії.