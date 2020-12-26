Безус та Яремчук в основі Гента на матч з Кортрейком

Поєдинок розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Гент зустрінеться з Кортрейком у рамках 19 туру бельгійської Ліги Жупіле.

Роман Безус та Роман Яремчук вийдуть в основному складі своєї команди.

Євгеній Макаренко також розпочне поєдинок з перших хвилин.

Поєдинок розпочнеться о 19:30.

Нагадаємо, Брюгге без Соболя розгромив Ейпен в чемпіонаті Бельгії.