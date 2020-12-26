Нападник Інтера став найкращим бомбардиром турнірів УЄФА у 2020 році

27-річний Лукаку забив 16 м'ячів

Джерело - УЄФА.

Нападник міланського Інтера і збірної Бельгії Ромелу Лукаку став найкращим бомбардиром турнірів УЄФА в 2020 році.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

27-річний бельгієць забив 16 м'ячів.

Лукаку забивав у всіх шести матчах плей-офф минулої Ліги Європи, в тому числі в фінальному матчі з Севільєю. Восени на груповому етапі цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів Ромелу оформив по дублю в обох матчах з менхенгладбаською Боруссією. У національній команді Бельгії Лукаку забив п'ять м'ячів.

На два м'ячі менше у нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів минулого розіграшу Голанд двічі забивав у ворота ПСЖ. Груповий етап цьогорічного розіграшу він завершив з шістьма голами. Ще шість разів норвежець забив в Лізі націй і став найкращим бомбардиром групового етапу турніру.

Третій результат у 2020-му показав форвард Арсенала Едвард Нкетіа. В цьому році англієць забив вісім м'ячів у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи. За весь цикл Едвард забив 13 раз, що стало кращим результатом більш ніж за 20 років.

Нагадаємо, Інтер і Мілан готові підписати колишнього гравця Металіста.