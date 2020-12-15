Інтер і Мілан готові підписати колишнього гравця Металіста

Гомес в січні покине Аталанту

Інтер і Мілан готові посилити свій склад лідером Аталанти Алехандро (Папу) Гомесом.

Про це повідомляє Calciomercato.

Нагадаємо, що 32-річний півзахисник посварився з тренером команди Джан П'єро Гасперіні. Через цей конфлікт Гомес в січні покине клуб.

Відзначається, що Гомес був пов'язаний з переходом в MLS, але два міланські клуби могли б запропонувати йому шанс залишитися в Серії А.

Гомес виступає за Аталанту з 2014 року. У нинішньому сезоні на рахунку аргентинця 5 голів і 4 асисти в 15 матчах у всіх турнірах.