Фалькао може взимку залишити Галатасарай

У нинішньому сезоні Радамель забив 5 голів

Колумбійський нападник Галатасарая Радамель Фалькао може покинути клуб в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Footmercato.

Відзначається, що причиною такого рішення стали фінансові труднощі команди, що виникли у зв'язку з коронавірусом. За контрактом Фалькао отримує 5 мільйонів євро на рік, що сильно обтяжує бюджет клубу. Крім того, в Галатасараї викликає значну стурбованість збільшення кількості травм колумбійця.

У нинішньому сезоні Радамель зіграв в шести матчах турецької Суперліги і забив 5 м'ячів. На груповому етапі Ліги Європи 34-річний форвард зіграв в одному матчі і результативними діями не відзначився.

Фалькао перейшов в Галатасарай у вересні 2019 року з Монако на правах вільного агента. У минулому сезоні 34-річний форвард провів 16 матчів в чемпіонаті Туреччини і забив 10 голів.

Раніше, Галатасарай готує трансфер Яремчука.