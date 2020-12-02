Галатасарай готує трансфер Яремчука

Роман Яремчук може змінити клуб

Головний тренер Галатасарая Фатіх Терім схвали трансфер українського нападника Гента Романа Яремчука.

Про це повідомляє Sport.ua.

Раніше питання про покупку Яремчука передбачалося вирішити після проведення виборів президента клубу, намічених на 19-26 грудня. Однак через заборону уряду Туреччини на проведення масових заходів, що викликано зростанням захворюваності на коронавірус, вибори в зазначені терміни не відбудуться, а керувати клубом продовжить чинна адміністрація.

З цієї причини вже зараз Галатасарай активно почав працювати над формуванням трансферних пріоритетів на найближче вікно, і Роман Яремчук перебуває на вершині списку.

Нагадаємо, Брюгге зацікавлене у трансфері Яремчука.