 22-річний мільярдер з російським корінням став власником Сандерленда | Футбол | Champion.com.ua
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22-річний мільярдер з російським корінням став власником Сандерленда

Сьогодні 10:41 1584 0
Угода перебуває на стадії схвалення англійської футбольної ліги
22-річний мільярдер з російським корінням став власником Сандерленда
#Сандерленд

Джерело - Чемпіон.

22-річний мільярдер Кирило Луї-Дрейфус став новим власником Сандерленда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кирило купує контрольний пакет акцій клубу третього за силою англійського дивізіону у Стюарта Дональда. На цей час угода перебуває на стадії схвалення англійської футбольної ліги.

Кирило - один з трьох синів Роберта Луї-Дрейфус, генерального директора німецької марки Аdidas. Роберт помер у 2009 році, його стан оцінюється більш ніж в € 2 млрд. Мати Кирила є Маргарита Дрейфус (Богданова), яка народилася в Санкт-Петербурзі в 1962 році. У листопаді 2020 року стан Маргарити оцінювався Forbes в $ 5,6 млрд.

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