Ікарді хоче залишитися в ПСЖ

Аргентинський нападник має намір попрацювати з Маурісіо Почеттіно

27-річний аргентинський форвард французького ПСЖ Мауро Ікарді не бажає змінювати клубну прописку.

Про це повідомляє Tyc Sports.

Ікарді натхнений можливістю попрацювати з Маурісіо Почеттіно, який, ймовірно, замінить Томаса Тухеля на посаді головного тренера парижан.

Тому Мауро Ікарді відхилить всі пропозиції про зміну команди в зимове трансферне вікно. Його контракт з ПСЖ закінчується в червні 2024 року.

Відзначимо, що в цьому сезоні Мауро провів п'ять матчів, в яких відзначився двічі.