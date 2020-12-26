Ікарді хоче залишитися в ПСЖ

Джерело - sport.ua.
27-річний аргентинський форвард французького ПСЖ Мауро Ікарді не бажає змінювати клубну прописку.
Про це повідомляє Tyc Sports.
Ікарді натхнений можливістю попрацювати з Маурісіо Почеттіно, який, ймовірно, замінить Томаса Тухеля на посаді головного тренера парижан.
Тому Мауро Ікарді відхилить всі пропозиції про зміну команди в зимове трансферне вікно. Його контракт з ПСЖ закінчується в червні 2024 року.
Відзначимо, що в цьому сезоні Мауро провів п'ять матчів, в яких відзначився двічі.