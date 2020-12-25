Мартен де Рон привернув увагу двох клубів

Півзахисник Аталанти Мартен де Рон може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє 90min.

У послугах 29-річного футболіста зацікавлені відразу два ТОП-клуби - Манчестер Сіті та Тоттенгем. При цьому шпори готові здійснити трансфер вже в січні, а ось містяни поки придивляються до нідерландця і не збираються робити пропозицію до літа.

Відзначимо, що відомий портал Transfermarkt оцінює де Рона у 23 мільйони євро.

Раніше, Аталанта хоче підписати Бога.

Нагадаємо, Коваленко узгодив контракт з Аталантою.