Джерело - iSport.ua.
Півзахисник Аталанти Мартен де Рон може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Англії.
Про це повідомляє 90min.
У послугах 29-річного футболіста зацікавлені відразу два ТОП-клуби - Манчестер Сіті та Тоттенгем. При цьому шпори готові здійснити трансфер вже в січні, а ось містяни поки придивляються до нідерландця і не збираються робити пропозицію до літа.
Відзначимо, що відомий портал Transfermarkt оцінює де Рона у 23 мільйони євро.
Раніше, Аталанта хоче підписати Бога.
Нагадаємо, Коваленко узгодив контракт з Аталантою.