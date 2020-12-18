Коваленко узгодив контракт з Аталантою

Віктор Коваленко може змінити клуб

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко перебуває на фінальній стадії переговорного процесу з Аталантою.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Умови контракту футболіста з клубом з Бергамо фактично узгоджені. Це буде чотирирічна угода, і поки точно невідомо, коли Віктор перейде в новий клуб - в січні або все ж таки влітку.

Відзначається, що Шахтар кілька разів намагався домовитися з Коваленком щодо нового контракту, але той кожного разу говорив "гірникам", що досяг попередньої домовленості з Аталантою.

Найімовірніше, Шахтар не відпустить Коваленка в січні, і не побажає домовлятися з Аталантою про відступні, а тому в Італію Віктор переїде вже на початку липня, коли у нього закінчиться договір з "гірниками".

У нинішньому сезоні Коваленко провів 11 матчів за Шахтар, в яких відзначився 4 забитими м'ячами.

Нагадаємо, Тайсон не залишить Шахтар у січні.