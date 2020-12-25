Суперник збірної України втратив капітана через допінг

Один з найкращих футболістів Казахстану Ісламхан попався на допінгу

Півзахисник Бауржан Ісламхан отримав дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Про це повідомляє kazfootball.kz.

Місяць тому 27-річний футболіст здав допінг-тест, в якому був виявлений заборонений препарат метілгексамін, який використовується для нарощування м'язової маси. З того часу він чекав рішення Асоціації футболу Казахстану.

Ісламхан отримав дворічну дискваліфікацію, яка почала діяти з 9 листопада. З цієї причини його клуб Аль-Ахлі розірвав з ним контракт.

Таким чином, капітан збірної Казахстану залишився без клубу і він не зможе допомогти своїй національній команді у відбіркових матчах ЧС-2022.

Нагадаємо, збірна Казахстану є суперником України в відбірковому циклі ЧС-2022.

Раніше, перші домашні матчі відбору ЧС-2022 Україна зіграє у Львові.