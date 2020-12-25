 Суперник збірної України втратив капітана через допінг | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер легендарний український чемпіон
Сьогодні 13:02 3657
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
Сьогодні 21:24 459
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
Сьогодні 21:09 251
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Сьогодні 20:45 296
Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться
Сьогодні 19:39 1252
Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії
Сьогодні 19:10 648
Український захисник залишає російський клуб через борги
Сьогодні 18:55 743 1
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Сьогодні 15:23 449
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 13:50 8348
Евертон може підписати Ярмоленка
Сьогодні 11:15 1063
Блоги
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:20 429
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:45 294
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:41 2722
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:23 449
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р!
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р! Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:03 2420
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:40 Футбол Півзахисник Аталанти зацікавив клуби АПЛ 85
23:25 Футбол Яровенко очолив Нікополь 289
23:11 Футбол Марсело може залишити Реал 395
22:54 Плавання Швейцарський суд скасував восьмирічну дискваліфікацію олімпійського чемпіона 384
22:40 Футбол Коста може продовжити кар'єру в АПЛ 393
22:25 Футбол Тоттенгем зацікавився лідером Вольфсбурга 409
22:09 Футбол Металіст 1925 підписав першого зимового новачка 494
21:54 Футбол В Інтернасіоналі назвали обнадійливими переговори з Тайсоном 591
21:39 Бокс Портер назвав найкращого боксера світу 833
21:24 Футбол Суперник збірної України втратив капітана через допінг 459
21:20 Блог Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі 438
21:09 Футбол Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера 251
20:55 Футбол Атлетіко не підписуватиме новий контракт з Костою 845
20:45 Блог Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії 296
20:40 Бокс Атлас: Пулєв чинив дуже слабкий опір Джошуа 1594
20:25 Футбол Аталанта бажає підписати Бога 1301
20:10 Футбол Гравець Реала вибув на тривалий термін 1019
19:55 Хокей Російського хокеїста обдурили на 1,5 мільярда рублів 2283
19:39 Бокс Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться 1252
19:26 Футбол Бартуловіч: Матч Інгулець - Реал? В майбутньому це реально 1165
19:10 Футбол Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії 648
18:55 Футбол Український захисник залишає російський клуб через борги 743 1
18:41 Блог Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб 2731
18:39 Бокс Арум назвав ймовірного суперника Лопеса 2042
18:25 Футбол Ювентус зацікавився американським захисником 1417

Суперник збірної України втратив капітана через допінг

Сьогодні 21:24 459 0
Один з найкращих футболістів Казахстану Ісламхан попався на допінгу
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
#Ісламхан, #Казахстан

Джерело - iSport.ua.

Півзахисник Бауржан Ісламхан отримав дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Про це повідомляє kazfootball.kz.

Місяць тому 27-річний футболіст здав допінг-тест, в якому був виявлений заборонений препарат метілгексамін, який використовується для нарощування м'язової маси. З того часу він чекав рішення Асоціації футболу Казахстану.

Ісламхан отримав дворічну дискваліфікацію, яка почала діяти з 9 листопада. З цієї причини його клуб Аль-Ахлі розірвав з ним контракт.

Таким чином, капітан збірної Казахстану залишився без клубу і він не зможе допомогти своїй національній команді у відбіркових матчах ЧС-2022.

Нагадаємо, збірна Казахстану є суперником України в відбірковому циклі ЧС-2022. 

Раніше, перші домашні матчі відбору ЧС-2022 Україна зіграє у Львові.

Коментарі ()