Перші домашні матчі відбору ЧС-2022 Україна зіграє у Львові

УАФ вирішила, де потрібно провести перші домашні матчі відбору

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення домашніх матчів національної збірної України з командами Фінляндії та Казахстану у відбірному турнірі ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Розглянувши пропозиції ТОВ УАФ Маркетинг та тренерського штабу національної збірної, Виконком УАФ визначив стадіон Арена Львів у Львові місцем проведення поєдинків кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 Україна - Фінляндія (28 березня 2021 року) та Україна - Казахстан (31 березня 2021 року).

Окрім того, Виконком УАФ на останньому засіданні затвердив Єдиний календар спортивно-масових заходів УАФ на 2021 рік, Процедурний регламент з атестації футбольних клубів у новій редакції та Регламент з атестації футбольних клубів ПФЛ у новій редакції.

Нагадаємо, КДК УАФ зарахував технічну перемогу Шахтарю у матчі з Інгульцем.