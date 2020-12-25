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Езіл таємно провів переговори з Фенербахче

Сьогодні 15:55 346 0
Месут Езіл шукає новий клуб
Езіл таємно провів переговори з Фенербахче
#Езіл, #Арсенал, #Фенербахче

Джерело - sport.ua.

Хавбек Арсенала Месут Езіл провів переговори з представниками турецького Фенербахче.

Про це повідомляє Sport Bild.

Німецький гравець брав участь у зустрічі таємно, не повідомивши Арсенал.

Якщо перехід відбудеться, то 32-річний хавбек буде заробляти в турецькому клубі близько 150 тис фунтів стерлінгів на тиждень. У Лондоні його оклад становить 350 тис фунтів на тиждень.

Нинішній контракт Езіла закінчується влітку наступного року. У сезоні-2020/21 він на поле не виходив.

Раніше повідомлялося, що Венгер знає наступний клуб Езіла.

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