Езіл таємно провів переговори з Фенербахче

Джерело - sport.ua.
Хавбек Арсенала Месут Езіл провів переговори з представниками турецького Фенербахче.
Про це повідомляє Sport Bild.
Німецький гравець брав участь у зустрічі таємно, не повідомивши Арсенал.
Якщо перехід відбудеться, то 32-річний хавбек буде заробляти в турецькому клубі близько 150 тис фунтів стерлінгів на тиждень. У Лондоні його оклад становить 350 тис фунтів на тиждень.
Нинішній контракт Езіла закінчується влітку наступного року. У сезоні-2020/21 він на поле не виходив.
Раніше повідомлялося, що Венгер знає наступний клуб Езіла.