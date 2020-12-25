Венгер знає наступний клуб Езіла

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер має уявлення, куди в майбутньому відправиться грати півзахисник лондонського клубу Месут Езіл.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"У мене є здогадки про те, куди Езіл поїде, але я вам не скажу. Коли мова йде про Езіла, все залежить від того, чи готовий тренер працювати над оборонним балансом команди.

Багато команд хочуть грати в високий пресинг і швидко переходити в атаку. Але вам все одно потрібні такі гравці, як він, які можуть віддати останній пас ", - цитує Венгера.