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Венгер знає наступний клуб Езіла

Сьогодні 09:30 760 0
Арсен Венгер прокоментував наступний клуб Месута Езіла
Венгер знає наступний клуб Езіла
#Езіл, #Венгер, #Арсенал

Джерело - football.ua.

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер має уявлення, куди в майбутньому відправиться грати півзахисник лондонського клубу Месут Езіл.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"У мене є здогадки про те, куди Езіл поїде, але я вам не скажу. Коли мова йде про Езіла, все залежить від того, чи готовий тренер працювати над оборонним балансом команди.

Багато команд хочуть грати в високий пресинг і швидко переходити в атаку. Але вам все одно потрібні такі гравці, як він, які можуть віддати останній пас ", - цитує Венгера.

Раніше, Езіл визначився зі своїм майбутнім в АПЛ.

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