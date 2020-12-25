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Челсі націлився на трансфер Голанда

Сьогодні 15:11 469 0
Ерлінг Голанд може змінити клуб
Челсі націлився на трансфер Голанда
#Голанд, #Боруссія, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Нападник Боруссії Ерлінг Голанд став головною трансферною ціллю Челсі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, норвежець очолює список найбажаніших футболістів Френка Лемпарда.

Саме тому "пенсіонери" спробують підписати його у літнє міжсезоння. Челсі вже нібито повідомив найближче оточення форварда про зацікавленість у трансфері. Щоправда, зробити це буде дуже непросто, адже на молоду зірку Борусії Дортмунд претендують кілька європейських грандів, серед яких Манчестер Сіті та Реал.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд забив 17 голів та віддав 3 асисти у 14 матчах за Боруссію Дортмунд.

Transfermarkt оцінює 20-річного нападника аж у 100 млн євро.

Нагадаємо, Голанд став гравцем місяця у Бундеслізі.

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